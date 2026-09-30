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    Hegseth

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    Musk soll 'Zukunft der Kriegsführung' erforschen

    Für Sie zusammengefasst
    • Musk übernimmt eine von mehreren Leitungsrollen
    • Projekt Meridian erforscht die künftige Kriegsführung
    • Hegseth thematisiert autonome Waffen und KI im Militär
    Hegseth - Musk soll 'Zukunft der Kriegsführung' erforschen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk soll eine führende Rolle bei einem neuen Projekt des US-Verteidigungsministeriums einnehmen. In einer Rede vor Militärs in Quantico im US-Bundesstaat Virginia kündigte Pentagon-Chef Pete Hegseth an, dass es dabei darum gehe, die Zukunft der Kriegsführung zu erforschen. Musk soll demnach eine von mehreren Personen sein, die die Initiative leiten sollen.

    Zweck des "Projekts Meridian" sei es, "mit einem kreativen Blick auf die Zukunft zu schauen, und Bereiche zu identifizieren, die wir erobern müssen, und die Fähigkeiten, die wir beherrschen müssen", sagte der Verteidigungsminister bei seiner Rede.

    Dabei sprach Hegseth auch das Thema der autonomen Kriegsführung an, also den Einsatz von Waffensystemen und Künstlicher Intelligenz, die ohne direktes menschlichen Eingriff aktiv sein und etwa Angriffe ausführen können. "Wir müssen vorausschauend handeln, um die technologische und militärische Überlegenheit auf dem Schlachtfeld für die kommenden Jahrzehnte zu sichern", sagte er weiter. Ergebnisse des Projekts erwartet der Pentagon-Chef innerhalb von 120 Tagen./ngu/DP/he






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