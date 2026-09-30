Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 952,7 auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +16,87 %/+72,65 % bedeutet.