Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu
- KI-Boom lässt Microns Geschäft kräftig wachsen
- Micron erwartet bis zu 63 Milliarden Dollar Umsatz
- Micron-Aktie reagiert verhalten auf starke Zahlen
BOISE (dpa-AFX) - Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten Micron überraschend kräftig an. Der bereinigte Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Analysten rechnen bisher lediglich mit 56,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 37,15 bis 39,15 Dollar liegen. Hier hatten Experten zuletzt 36,02 Dollar erwartet. Auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal übertraf die Markterwartungen.
Anders als bei der letzten Veröffentlichung von Zahlen zum Jahresviertel reagierte die Micron-Aktie diesmal nicht mit prozentual zweistelligen Zuwächsen. Im nachbörslichen Handel war ein Plus von ein Prozent bereits das Maximum. Zwischenzeitlich war das Papier sogar ins Minus gerutscht. Es hat allerdings seit Jahresbeginn auch fast um 300 Prozent zugelegt. Der Börsenwert liegt inzwischen bei gut einer Billion Dollar./he/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 952,7 auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +16,87 %/+72,65 % bedeutet.
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