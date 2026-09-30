JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Analystenveranstaltung anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Mit seiner Prognose für die Ebit-Marge des Reifenherstellers liege er zwar etwas unter der Markterwartung, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität könnte aber durchaus auch höher als gedacht ausfallen, da der September der stärkste Monat des Quartals gewesen sei, Continental stark im Winterreifenmarkt engagiert sei und sich der Produktmix durch Hochleistungsreifen sowie die Vertriebskanalstruktur positiv auswirke./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 67,14EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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