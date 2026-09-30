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    SWI Capital Holding Ltd. kündigt Änderungen im Board of Directors und im Audit Committee an

    SWI Capital Holding Ltd. kündigt Änderungen im Board of Directors und im Audit Committee an
    Foto: adobe.stock.com

    SINGAPUR und AMSTERDAM, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. („SWI" oder das „Unternehmen") gibt Änderungen in der Zusammensetzung seines Board of Directors (das „Board") und seines Audit Committee bekannt.

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    Der Vorstand hat Ido Shavit mit Wirkung zum 30. September 2026 zum Independent Non-Executive Director des Unternehmens ernannt. Shavit wird sein Amt bis zur nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft ausüben; dort wird seine Ernennung gemäß der Satzung der Gesellschaft den Aktionären zur Wiederwahl vorgelegt.

    Shavit ist eine erfahrene Führungskraft und derzeit Chief Executie Officer der Cycling Academy Ltd. Er trat 2017 in die Organisation ein und wurde 2020 zum CEO ernannt, nachdem er zuvor zehn Jahre lang Inhaber und Geschäftsführer eines israelischen Tourismus- und Eventveranstaltungsunternehmens gewesen war. 

    Gleichzeitig wird Jean-Pierre Verlaine mit Wirkung zum 30. September 2026 aus dem Board und damit auch aus dem Audit Committee ausscheiden. Verlaine ist zudem wirtschaftlicher Eigentümer und Leiter der Engelwood Group, einer in Luxemburg zugelassenen Kapitalanlagegesellschaft, die Verbriefungs- und andere segregierte Vehikel verwaltet, von denen einige Geschäftsbeziehungen zur Gruppe unterhalten. Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Corporate-Governance-Rahmens der Gruppe, einschließlich ihrer Richtlinien zu Transaktionen mit nahestehenden Personen und potenziellen Interessenkonflikten, haben Verlaine und die Gruppe die am besten geeignete Struktur für ihre jeweiligen Rollen und ihre künftigen Beziehungen geprüft. Vor diesem Hintergrund hat Verlaine beschlossen, aus dem Board auszuscheiden, um eine klarere Trennung zwischen den Geschäftsbeziehungen der Engelwood Group zur Gruppe und der Unternehmensführung des Unternehmens zu schaffen und die Verwaltung dieser Beziehungen künftig zu vereinfachen.

    Nach dem Ausscheiden von Verlaine wurde Fernando Bolivar, ein bereits bestehendes Mitglied des Boards, mit Wirkung zum 30. September 2026 zum Mitglied des Audit Committee ernannt. Dem Audit Committee gehören somit Joseph Benhamou als Vorsitzender sowie Fang Ai Lian und Fernando Bolivar an.

    Arnaud de Puyfontaine, Chairman von SWI, erklärte:Im Namen des Boards möchte ich Jean-Pierre Verlaine für seinen wertvollen Beitrag zu SWI in einer für die Entwicklung des Unternehmens wichtigen Phase danken. Wir freuen uns außerdem sehr, Ido Shavit als Mitglied des Boards willkommen zu heißen. Seine Erfahrung und seine Sichtweise werden die vorhandene Fachkompetenz des Boards ergänzen, während SWI seine Strategie weiter umsetzt und sein Governance-Rahmenwerk weiter stärkt."

    Informationen zur SWI Group

    SWI Capital Holding Ltd. (www.swi.com), notiert an der Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7) und ist die Holdinggesellschaft der SWI Group. Die SWI Group agiert als globale digitale Investitionsplattform, deren Kerngeschäft langfristige Beteiligungen im Bereich der digitalen Infrastruktur sind. Die Gruppe bietet erstklassige Anlagelösungen und fördert damit Wachstum, Widerstandsfähigkeit und langfristigen Wert auf allen Märkten.

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    Die SWI Capital Holding Pte Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 10,95EUR auf Frankfurt (30. September 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.






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