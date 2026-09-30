LM PAY Spolka Akcyjna: 12,4 Mio. PLN EBIT übertrifft Prognose
2025 war für LM PAY ein Jahr markanter Gegensätze: Während Umsatz und Ergebnis auseinanderdrifteten, legte das Kreditgeschäft deutlich zu und die Refinanzierung wurde neu aufgestellt.
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- Umsatz 2025: 32,4 Mio. PLN – innerhalb der Prognose, aber deutlich unter dem vorläufig gemeldeten Wert von 37,8 Mio. PLN.
- Das geprüfte EBIT betrug 12,4 Mio. PLN bei einer Marge von 38,3 % und übertraf damit sowohl den vorläufigen Wert von 10,8 Mio. PLN als auch die Prognoseobergrenze von 12 Mio. PLN.
- Trotz eines Vorsteuergewinns von 1,2 Mio. PLN verzeichnete LM PAY wegen eines Steueraufwands von 2,5 Mio. PLN einen Nettoverlust von 1,3 Mio. PLN; der operative Cashflow lag bei 6,1 Mio. PLN.
- Die Anpassungen bei der Abschlussprüfung senkten den ausgewiesenen Umsatz, verbesserten jedoch das EBIT um 1,6 Mio. PLN und verringerten den Nettoverlust gegenüber den vorläufigen Zahlen um 0,6 Mio. PLN.
- Das Darlehensvolumen stieg 2025 auf rund 128,4 Mio. PLN; die Zahl der vergebenen Darlehen nahm gegenüber dem Vorjahr von 47.086 auf 53.524 zu.
- Der Wechsel zu UniCredit als neuem Refinanzierungspartner wurde im dritten Quartal 2025 abgeschlossen. Die neue Struktur soll künftig günstigere Finanzierung und weiteres Wachstum unterstützen.
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