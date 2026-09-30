JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die dort von dem Autobauer präsentierten Ziele hätten ihn nicht wirklich überzeugt, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Er sei zwar etwas beruhigt aus München abgereist, frage sich aber auch, ob BMW nicht zu viel Vertrauen in seine strategische Differenzierung und seine Technologie setze./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 55,39EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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