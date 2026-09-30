ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro
- JPMorgan bestätigt Continental mit Kursziel 78 Euro
- JPMorgan sieht Ebit-Marge leicht unter Markterwartung
- September als stärkster Monat stützt die Profitabilität
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Analystenveranstaltung anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Mit seiner Prognose für die Ebit-Marge des Reifenherstellers liege er zwar etwas unter der Markterwartung, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität könnte aber durchaus auch höher als gedacht ausfallen, da der September der stärkste Monat des Quartals gewesen sei, Continental stark im Winterreifenmarkt engagiert sei und sich der Produktmix durch Hochleistungsreifen sowie die Vertriebskanalstruktur positiv auswirke./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:07 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 67,14 auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,43 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +10,22 %/+34,05 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 78 Euro