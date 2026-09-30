JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro

Was Deutschland jetzt tun muss

Aber wo bleibt der Kursanstieg

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 67,14 auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,43 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +10,22 %/+34,05 % bedeutet.