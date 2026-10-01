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    Trotz staatlicher Zulagen

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    Viele wollen kein Depot eröffnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele kennen das neue Altersvorsorgedepot kaum
    • Staatliche Zulagen fördern Einzahlungen ins Depot
    • Vier von zehn erwägen 2027 ein gefördertes Depot
    Trotz staatlicher Zulagen - Viele wollen kein Depot eröffnen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In wenigen Wochen soll es losgehen mit dem vom Staat geförderten Altersvorsorgedepot in Deutschland - doch das Wissen darüber ist in der Bevölkerung noch lückenhaft. In einer YouGov-Umfrage für die Commerzbank und ihre Online-Marke Comdirect gab jeweils gut ein Drittel der 1.517 Befragten an, sie hätten entweder noch gar nichts von dem Angebot gehört oder wüssten nur wenig darüber.

    Von den 935 Teilnehmern, die zum Zeitpunkt der Erhebung vom 30. Juli bis 3. August 2026 bereits vom Altersvorsorgedepot gehört hatten, fühlt sich mehr als jeder Zweite (56 Prozent) überhaupt nicht oder eher schlecht informiert.

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    "Gamechanger für die private Altersvorsorge"

    Mit dem Altersvorsorgedepot sollen Sparerinnen und Sparer über die Anlage in ETFs, Aktienfonds und Anleihen privat fürs Alter vorsorgen können. Der Staat fördert Einzahlungen mit bis zu 540 Euro Zulage pro Jahr. Pro Kind gibt es zusätzlich bis zu 300 Euro. Die Kapitalerträge werden in der Ansparphase nicht besteuert.

    Idee ist, dass die Menschen über die Anlage an der Börse chancenreicher fürs Alter vorsorgen können. 38 Prozent gaben in der YouGov-Umfrage allerdings an, unerfahren in der Wertpapieranlage zu sein.

    "Das ist eine historische Chance: Millionen von Menschen werden erstmals mit dem Aktienmarkt in Berührung kommen", sagt Commerzbank-Privatkundenchef Thomas Schaufler. "Das Altersvorsorgedepot ist ein Gamechanger für die private Altersvorsorge in Deutschland."

    Mehrheit der Befragten will kein Depot eröffnen

    Vier von zehn Befragten gaben an, es sei sehr wahrscheinlich (16 Prozent) oder zumindest eher wahrscheinlich (22 Prozent), dass sie 2027 ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot eröffnen werden. Allerdings ist die Mehrheit noch unentschlossen oder hält eine Depoteröffnung für unwahrscheinlich. "Wer das Altersvorsorgedepot versteht, wird es auch nutzen", ist Commerzbank-Manager Schaufler überzeugt. "Aufklärung ist hier der Schlüssel."/ben/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 416,0 auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -0,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 158,24 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 488,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -21,87 %/+64,44 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten starken Kursrückgang nach zuvor kräftigem Anstieg, ein von DB Research gesenktes Kursziel sowie Übernahmespekulationen mit möglichen Folgen für Vorstand und Kurs. Diskutiert werden zudem Inliner und Bonuszertifikate mit Barrieren von 35 bis 50 Euro; bei Verlassen der Spanne droht Totalverlust. Die Quartalszahlen am 5.11. werden als wichtiger Termin gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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