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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute: Frische Daten von: BMW, Nike, Sika AG, Accenture sowie SKF

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Frische Daten von: BMW, Nike, Sika AG, Accenture sowie SKF
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Untermehmenstermine

    10:15 Uhr, Deutschland: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen
    22:00 Uhr, USA: Nike, Q1-Zahlen
    Schweiz: Sika AG, Investor Day
    Deutschland: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM)
    Großbritannien: Accenture, Q4-Zahlen
    Schweden: SKF, außerordentliche Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, Japan: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
    09:15 Uhr, Spanien: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
    09:45 Uhr, Italien: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
    09:50 Uhr, Frankreich: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 8/26
    10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 8/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    15:45 Uhr, USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 8/26
    16:00 Uhr, USA: ISM-Index 9/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 01.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:00USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    01:50JapanJPNTankan Herstellungsindex für große Unternehmen
    01:50JapanJPNTankan Großindustrie CAPEX gesamt
    01:50JapanJPNTankan Large Manufacturing Outlook
    09:15SpanienESPHCOB Manufacturing PMI
    09:45ItalienITAHCOB Manufacturing PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    10:20Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    11:30USAUSAChallenger Job Cuts
    12:35Euro ZoneEUREZB-Mitglied Villeroy spricht
    12:35Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    14:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    15:30KanadaCANS&P Global Manufacturing PMI
    15:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    16:00USAUSAISM Manufacturing Employment Index
    16:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    16:00Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    17:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    19:30USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    21:00USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    21:30USAUSAFed-Mitglied Cook spricht
    21:30USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:00 WebinarWH SelfInvest: Trading-Bot - die KI-Challenge
    02.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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