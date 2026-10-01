Ihre wichtigsten Termine
Heute: Frische Daten von: BMW, Nike, Sika AG, Accenture sowie SKF
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
10:15 Uhr, Deutschland: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen
22:00 Uhr, USA: Nike, Q1-Zahlen
Schweiz: Sika AG, Investor Day
Deutschland: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM)
Großbritannien: Accenture, Q4-Zahlen
Schweden: SKF, außerordentliche Hauptversammlung
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:15 Uhr, Spanien: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
09:45 Uhr, Italien: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
09:50 Uhr, Frankreich: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 8/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
15:45 Uhr, USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 8/26
16:00 Uhr, USA: ISM-Index 9/26
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 01.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 01:50 JPN Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen 01:50 JPN Tankan Großindustrie CAPEX gesamt 01:50 JPN Tankan Large Manufacturing Outlook 09:15 ESP HCOB Manufacturing PMI 09:45 ITA HCOB Manufacturing PMI 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:20 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:30 USA Challenger Job Cuts 12:35 EUR EZB-Mitglied Villeroy spricht 12:35 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 14:00 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 15:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 16:00 USA ISM Manufacturing Employment Index 16:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 16:00 EUR Rede von Sleijpen der EZB 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 17:30 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 19:30 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 21:00 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 21:30 USA Fed-Mitglied Cook spricht 21:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
Webinare
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|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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