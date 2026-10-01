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    Chinesische Roboterhand lernt Suzhou-Stickerei - AGILINK hat bereits mehr als 15.000 geschickte Hände ausgeliefert

    SUZHOU, China, 1. October 2026 /PRNewswire/ -- Eine vom chinesischen Unternehmen AGILINK entwickelte Roboterhand wurde von der Meisterin Fu Xianghong in den grundlegenden Techniken der Suzhou-Stickerei unterrichtet, darunter das Trennen von Seidenfäden, das Einfädeln einer Nadel, das Spannen des Stoffes auf einem Stickrahmen und das Sticken.

    The robot “apprentices” with Suzhou embroidery inheritor Fu Xianghong

    Bei der Vorführung wird eine Roboterhand mit einem der empfindlichsten und verformbarsten Materialien eingesetzt, denen sie begegnen kann: Seide. Ein Seidenfaden kann sich bei geringfügigen Veränderungen des Kontakts biegen, verrutschen und seine Form verändern. Zum Trennen der Seide muss ein Finger einzelne Stränge trennen, während andere den Faden stützen und die Spannung aufrechterhalten; beim Verdrehen des Fadens müssen gegenüberliegende Fingerspitzen den Kontakt aufrechterhalten und gleichzeitig dem Faden ermöglichen, sich zu drehen. Das Einfädeln einer Nadel und das Sticken stellen weitere Anforderungen an Positionierung, Kraftaufwand und Koordination.

    Die OmniHand 3 Ultra kombiniert 21 aktive Freiheitsgrade mit einer Architektur mit vollständig direktem Antrieb und taktiler Sensorik an Fingerspitzen, Fingerkuppen und Handfläche. Bildverarbeitungsbasierte taktile Sensoren an jeder Fingerspitze erkennen Veränderungen der Kontaktfläche und liefern Feedback, während die Hand dünne, verformbare Materialien handhabt.

    „Ein einzelner Seidenfaden verdeutlicht die Fingerfertigkeit der OmniHand 3 Ultra", sagte Qiao Tianjie, Vice President von AGIBOT und CEO von AGILINK. „Er zeigt auch, dass es möglich ist, feinere Arbeiten an Maschinen zu übertragen."

    Die Demonstration findet statt, während AGILINK eine neue Phase der kommerziellen Produktion erreicht. Das im Januar 2026 aus AGIBOT ausgegliederte Unternehmen hat bis heute mehr als 15.000 geschickte Hände ausgeliefert. Im August nahm seine OmniHand-Serie an allen acht Wettbewerben für geschickte Hände bei den World Humanoid Robot Games teil und gewann sieben Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen.

    AGILINK erreichte fünf Monate nach der Gründung den „Unicorn"-Status, unterstützt von Investoren wie Hillhouse Ventures und Mirae Asset. Bei seiner vierten Finanzierungsrunde im Juni wurde das Unternehmen mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet. Das Unternehmen sieht den geschickten Umgang mit flexiblen und empfindlichen Materialien als relevant für Anwendungen wie die Kabelhandhabung, die Montage flexibler Materialien und die Handhabung von Präzisionskomponenten.

    AGILINK’s OmniHand 3 Ultra stitches on a silk embroidery frame

    „Wir werden ein weiteres Paar Hände für feine Arbeiten haben", sagte Fu.

    Informationen zu AGILINK

    AGILINK ist auf geschickte robotische Manipulation spezialisiert und kombiniert hierfür geschickte Hardware, taktile Sensorik sowie Regelungstechnik für empfindliche und verformbare Objekte.

    Sehen Sie sich den Film an: [https://youtu.be/uRy589aDp48]

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