Tankrabatt startet

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Am Donnerstag um Mitternacht ist der zweite Tankrabatt in diesem Jahr gestartet. Eine für drei Monate geltende Absenkung der Energiesteuern soll eine Entlastung von 16,7 Cent pro Liter Benzin oder Diesel bringen. Die Regel gilt zwar nur für Kraftstoff, der ab Mitternacht Tanklager oder Raffinerien verlässt. Es wird aber erwartet, dass die Preise an den meisten Tankstellen bereits um Mitternacht deutlich fallen.

Schon am Mittwoch hatten die Preise nachgegeben. Zudem hat der Branchenverband en2x eine vollständige Weitergabe ab Mitternacht angekündigt.