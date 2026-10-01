Verschwendung von Steuergeldern
Neues 'Schwarzbuch'
Für Sie zusammengefasst
- Steuerzahlerbund präsentiert Schwarzbuch 2026/27
- 100 Fälle zeigen sorglosen Umgang mit Steuergeld
- Förderprogramme, Fristen und Folgekosten in der Kritik
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin sein neues "Schwarzbuch 2026/27" vor. Darin nennt der Verband 100 Fälle, in denen Bund, Länder und Kommunen aus seiner Sicht sorglos mit Steuergeldern umgehen.
Diesmal nimmt der Verband besonders staatliche Förderprogramme unter die Lupe. Kritisiert wird, dass bei Ausgaben teils Fördertöpfe und Fristen den Ausschlag gäben statt Bedarf und Nutzen. Mitunter würden Mittel ausgegeben, weil sie sonst verfielen. Zudem bemängelt der Lobbyverband aufwendige Verfahren, mögliche Folgekosten für Kommunen und mangelnde Transparenz./bro/DP/jha
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