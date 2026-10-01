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    Boom bei Batteriespeichern

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    Antrags-'Tsunami' bei Mitnetz

    Für Sie zusammengefasst
    • Mitnetz meldet über 10.000 Speicheranträge
    • Rund 650 Anträge betreffen Anlagen über ein Megawatt
    • Netzentgeltbefreiung drängt Investoren zur Eile
    Boom bei Batteriespeichern - Antrags-'Tsunami' bei Mitnetz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KABELSKETAL (dpa-AFX) - Ostdeutschlands größter Stromnetzbetreiber Mitnetz Strom erlebt eine Antragsflut für die Anmeldung neuer Batteriespeicher. Allein in diesem Jahr gab es bis Mitte September mehr als 10.000 derartige Anträge, wie das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

    Nur der kleinste Teil - knapp 650 Projekte - betreffe leistungsstärkere Anlagen jenseits von einem Megawatt. Sie machten aber knapp 97 Prozent der angemeldeten Leistung aus. Geschäftsführer Lutz Eckenroth spricht von einem "Tsunami" an Anträgen.

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    Es herrsche "Goldgräberstimmung" im Bereich der Großspeicheranlagen. Teils würden Projektentwickler Geld mit dem Weiterverkauf von Anschlussrechten verdienen. Ein Grund für die Entwicklung sei das Auslaufen der Netzentgeltbefreiung für Speicherbetreiber. Nach derzeit geltender Rechtslage sind Anlagen, die bis 2029 in Betrieb gehen, für 20 Jahre von den Netzentgelten befreit. Um die Frist einzuhalten, müssten Investoren bei neu geplanten Anlagen deshalb "Gas geben", sagte Eckenroth.

    Die Rolle von Batteriespeichern in der Energiewende diskutieren Experten aus Energiewirtschaft und Politik derzeit in Leipzig beim Ostdeutschen Energieforum./mse/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 1,426 auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +5,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 434,19 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -29,87 %/-29,87 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die als niedrig angesehene Bewertung von rund 500 Mio. Euro, gestützt auf China-Umsätze von 300–400 Mio. Euro und das Werk in Shanghai. Diskutiert werden Pensionsrückstellungen, erwartete bessere Zahlen sowie neue Geschäftsfelder und die Pharmalogistik-Partnerschaft. Charttechnisch gilt die 50-Tage-Linie bei 1,4122 Euro als wichtige Hürde.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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