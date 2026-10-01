Tankrabatt gestartet
- Drei Monate 16,7 Cent weniger je Liter Kraftstoff
- Rabattweitergabe an Autofahrer bleibt ungewiss
- September war bisher der teuerste Tankmonat
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Seit Mitternacht gilt der zweite Tankrabatt in diesem Jahr. Eine für drei Monate geltende Absenkung der Energiesteuern soll eine Entlastung von 16,7 Cent pro Liter Benzin oder Diesel bringen. Wie vollständig sie an die Verbraucher weitergegeben wird, wird sich in den nächsten Stunden und Tagen zeigen. Es gibt keine direkte Verpflichtung der Tankstellen, die Preise zu senken.
Die Regel gilt zwar nur für Kraftstoff, der ab Mitternacht Tanklager oder Raffinerien verlassen hat, es wird aber erwartet, dass die Preise an den meisten Tankstellen bereits ab Mitternacht deutlich fallen - so war dies auch bei den beiden bisherigen Tankrabatten im Mai und Juni beziehungsweise im Jahr 2022. Zudem war Sprit bereits am Dienstag und Mittwoch billiger geworden.
Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) hat angekündigt, dass der Rabatt bereits ab Mitternacht weitergegeben werde. Der ADAC ist hier skeptischer. "Die Preise werden sukzessive zurückgehen", sagte Kraftstoffmarktexperte Christian Laberer im Vorfeld. "Wir fordern eine vollständige und möglichst schnelle Weitergabe, es ist aber zu befürchten, dass es Mitnahmeeffekte gibt, der Steuerrabatt also nicht komplett beim Autofahrer ankommt."
September war mit Abstand teuerster Tankmonat bisher
Die Bundesregierung hatte den Tankrabatt als Reaktion auf die aktuell extrem hohen Spritpreise auf den Weg gebracht. Der September war der mit Abstand teuerste Tankmonat bisher. Das hatte sich sogar in der Inflation niedergeschlagen.
Der Tankrabatt ist umstritten, Kritiker verweisen unter anderem darauf, dass er ungenau ist, den Anreiz Sprit zu sparen dämpft und nicht komplett beim Verbraucher ankommt. Die Mineralölwirtschaft widerspricht letzterem. Befürworter verweisen unter anderem darauf, dass es aktuell kein besseres Mittel gebe, um Autofahrer zu entlasten./ruc/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 6,471 auf Lang & Schwarz (30. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 239,81 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5164. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 47,00GBP was eine Bandbreite von -16,76 %/+11,78 % bedeutet.
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Ich bin bei der DKB und das funktioniert bestens
Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Dies wirkt sich erst bei der Steuererklärung aus.
Daran sieht man, dass Lk keine Ahnung von Finanzen hat!!
Wen die aktuelle Lage persönlich nicht trifft sind Politiker und Dienstwagenfahrer.