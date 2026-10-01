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    Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime

    Für Sie zusammengefasst
    • BGH prüft Amazons Prime-Preiserhöhung in Deutschland
    • Verbraucherzentrale bekam vor Gericht recht
    • Amazon erhöhte Prime-Preise 2022 ohne Zustimmung
    Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Donnerstag (10.00 Uhr) mit einer Preiserhöhung für das deutsche Prime-Mitgliedsprogramm beim Online-Händler Amazon . Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist dagegen erfolgreich gerichtlich vorgegangen. Das Landgericht Düsseldorf und das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärten eine Preisanpassungsklausel für unwirksam. Dagegen geht Amazon nun in Karlsruhe in Revision. Ob der dritte Zivilsenat am BGH noch am selben Tag ein Urteil spricht, ist unklar.

    Amazon hatte den Preis für das Prime-Abonnement in Deutschland im Jahr 2022 erhöht, ohne die Kundinnen und Kunden ausdrücklich um deren Zustimmung zu bitten. Er stieg bei jährlicher Abrechnung von 69 Euro auf 89,90 Euro, bei monatlicher Zahlung von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Amazon begründete die Preiserhöhung damals mit gestiegenen Kosten. Laut der Verbraucherzentrale waren Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen./cr/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 249,2 auf Nasdaq (01. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,38 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +22,42 %/+46,50 % bedeutet.





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