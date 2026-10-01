Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime
- BGH prüft Amazons Prime-Preiserhöhung in Deutschland
- Verbraucherzentrale bekam vor Gericht recht
- Amazon erhöhte Prime-Preise 2022 ohne Zustimmung
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Donnerstag (10.00 Uhr) mit einer Preiserhöhung für das deutsche Prime-Mitgliedsprogramm beim Online-Händler Amazon . Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist dagegen erfolgreich gerichtlich vorgegangen. Das Landgericht Düsseldorf und das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärten eine Preisanpassungsklausel für unwirksam. Dagegen geht Amazon nun in Karlsruhe in Revision. Ob der dritte Zivilsenat am BGH noch am selben Tag ein Urteil spricht, ist unklar.
Amazon hatte den Preis für das Prime-Abonnement in Deutschland im Jahr 2022 erhöht, ohne die Kundinnen und Kunden ausdrücklich um deren Zustimmung zu bitten. Er stieg bei jährlicher Abrechnung von 69 Euro auf 89,90 Euro, bei monatlicher Zahlung von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Amazon begründete die Preiserhöhung damals mit gestiegenen Kosten. Laut der Verbraucherzentrale waren Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen./cr/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 249,2 auf Nasdaq (01. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,38 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +22,42 %/+46,50 % bedeutet.
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https://www.zacks.com/stock/news/2995298/amazon-vs-meta-which-ai-stock-enjoys-an-edge-right-now
Die Geschäftsbereiche AWS, KI und Chips von Amazon verzeichnen jeweils ein starkes Wachstum, wobei KI und Chips Run-Rates von über 25 Mrd. US-Dollar erreichen.
Die KI von Meta stärkt das Anzeigengeschäft, doch steigende Kosten, rechtliche Risiken und Bemühungen im Unternehmensbereich sorgen für Unsicherheit.
Amazon erwartet im dritten Quartal einen Umsatz von 197 bis 202 Mrd. US-Dollar, während Meta 61 bis 64 Mrd. US-Dollar prognostiziert.
Beide Unternehmen erhöhen ihre Ausgaben für KI.
Ray Dalio mag recht haben, dass die investierten Summen zu groß sind. Er mag auch recht haben, dass Nvidia beim Platzen der Blase massiv unter Druck geraten könnte.
Ehrlich gesagt sehe ich jedoch nur wenige Probleme für Microsoft, Alphabet oder auch Amazon. Warum? Weil diese Unternehmen auch unabhängig von KI enorme Gewinne erwirtschaften und selbst ohne weitere Investitionen weiterhin massive positive Cashflows erzielen würden.
In dem Moment, in dem die Investitionen in KI-Rechenzentren reduziert oder sogar gestoppt werden, würden die Cashflows förmlich explodieren. Dann würde man erst erkennen, wie niedrig die Bewertung dieser Unternehmen tatsächlich ist. Die Folge könnten massiv steigende Aktienkurse sein.
Natürlich ist das investierte Kapital bereits gebunden und wird in den kommenden Jahren schrittweise abgeschrieben. Dem stehen jedoch auch erhebliche Umsätze aus den Rechenzentren gegenüber.
Einen Aspekt sehe ich allerdings kritisch: Sollte ein großes Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI insolvent werden, könnten folgende Effekte eintreten:
- Auf der einen Seite würde ein erheblicher Teil der Kundennachfrage wegfallen, den diese Unternehmen heute erzeugen.
- Auf der anderen Seite halten die Hyperscaler beträchtliche Beteiligungen an diesen KI-Unternehmen. Diese Beteiligungen müssten dann abgeschrieben oder zumindest deutlich im Wert reduziert werden.
Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ich selbst bleibe definitiv in Amazon, Alphabet und Microsoft investiert. In OpenAI, Anthropic oder auch Nvidia würde ich hingegen keinen Cent investieren. Aber das ist lediglich mein persönlicher Ansatz.
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/amazon-onlinehaendler-wegen-moeglicher-preismanipulation-bei-werbung-verklagt-a-ba5decdf-d6d8-4e91-a375-2a3fd1e822bf