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    Sonderling wird dauerhaft US-Arbeitsminister

    Für Sie zusammengefasst
    • Senat bestätigt Sonderling als US-Arbeitsminister
    • Trump nominierte Sonderling Ende Juni für den Posten
    • Zuvor führte er das Ministerium bereits kommissarisch
    Sonderling wird dauerhaft US-Arbeitsminister
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der kommissarische US-Arbeitsminister Keith Sonderling wird wie von Präsident Donald Trump gewünscht dauerhaft im Amt bleiben. Der Senat bestätigte ihn mit 47 zu 41 Stimmen. Ende Juni hatte Trump Sonderling für den Posten nominiert und die Personalie als "ausgezeichnet" betitelt.

    Sonderling führte die Geschäfte bereits übergangsweise als Minister, nachdem seine Vorgängerin Lori Chavez-DeRemer Ende April aus dem Amt geschieden war. Sie stand unter anderem wegen möglicher Verstöße bei der Nutzung von Haushaltsmitteln und Vorwürfen unangemessenen Verhaltens im Amt unter Druck, wie mehrere US-Medien berichteten.

    Sonderling war in Trumps erster Amtszeit in führender Position im Arbeitsministerium tätig, in Trumps zweite Amtszeit startete er dann als stellvertretender Minister. Vor seiner Zeit in der Regierung war er unter anderem als Anwalt für Arbeitsrecht tätig./jcf/DP/mis

     

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