Micron mit Zahlen-Hammer und Top-Ausblick – Aber was macht die Aktie?

Der Umsatz erreichte 54,23 Milliarden US-Dollar, im Vorjahresquartal waren es 11,32 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG 51,07 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 US-Dollar statt der prognostizierten 31,61 US-Dollar.



Auch die Prognose für das erste Geschäftsquartal überrascht positiv. Für das erste Geschäftsquartal stellt Micron 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 38,15 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Die Schätzungen lagen bei 57 Milliarden US-Dollar bzw. 35,40 US-Dollar.



Hinter dem Wachstum steckt der enorme Speicherbedarf für künstliche Intelligenz. Weltweit können Anbieter die Nachfrage nicht decken. Die Knappheit treibt die Preise in die Höhe und verteuert sogar Verbrauchergeräte wie Apples iPads und MacBooks.



Micron ist der einzige US-amerikanische Hersteller von HBM (High Bandwidth Memory), einem Speicher mit hoher Bandbreite aus gestapelten DRAM-Chips. Nvidia und AMD benötigen diesen Speicher für ihre KI-Prozessoren. Im DRAM-Geschäft stieg der Umsatz um 343 Prozent auf 39,8 Milliarden US-Dollar. Das entsprach 73 Prozent des Gesamtumsatzes.



Der Nettogewinn kletterte von 3,2 auf 37,7 Milliarden US-Dollar. Micron arbeitet zudem mit Nvidia an einer kundenspezifischen HBM-Lösung und investiert 25 Milliarden US-Dollar in zwei neue Produktionsstandorte. Die erste neue Fabrik in Boise soll 2027 den Betrieb aufnehmen.



Hendi Susanto von Gabelli Funds sieht bislang keine negativen Signale für ein baldiges Ende des Speicheraufschwungs. Für Anleger stellt sich somit vor allem die Frage: Wie lange kann Micron dieses Tempo halten?

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq stieg der Kurs lediglich um 0,37 Prozent auf 1.069,00 US-Dollar. Allerdings hat die Aktie innerhalb eines Jahres rund 500 Prozent hinzugewonnen, sodass vieles bereits eingepreist war.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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