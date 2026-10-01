Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 83,08€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,81 %.
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Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|76,00CHF
|-4,18 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|76,00CHF
|-4,18 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00CHF
|+0,87 %
|14.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00CHF
|+0,87 %
|22.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00CHF
|+0,87 %
|24.09.2026
|BERENBERG
|80,00CHF
|+0,87 %
|25.09.2026
+0,78 %
-4,26 %
-0,25 %
-11,65 %
+36,15 %
+147,37 %
+192,33 %
+320,44 %
+267,00 %
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