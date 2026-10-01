Aktie kaufen oder verkaufen
ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: ATOSS Software AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 113,00€. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,72 %.
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Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|100,00Euro
|+20,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00EUR
|+39,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00EUR
|+39,14 %
|-
|UBS
|100,00EUR
|+20,99 %
|21.09.2026
|BERENBERG
|135,00EUR
|+63,34 %
|24.09.2026
+0,73 %
-8,22 %
-19,02 %
+19,19 %
-22,80 %
-17,61 %
-8,43 %
+506,90 %
+817,78 %
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