Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Tada Images - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 308,94€. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,23 %.
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Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|263,00US-Dollar
|-21,03 %
|-
|JPMorgan
|340,00US-Dollar
|+2,10 %
|-
|JPMorgan
|340,00US-Dollar
|+2,10 %
|-
|JPMORGAN
|340,00USD
|+2,10 %
|01.09.2026
|UBS
|296,00USD
|-11,12 %
|02.09.2026
|JEFFERIES
|263,00USD
|-21,03 %
|09.09.2026
|JPMORGAN
|340,00USD
|+2,10 %
|09.09.2026
|JEFFERIES
|263,00USD
|-21,03 %
|10.09.2026
|JEFFERIES
|263,00USD
|-21,03 %
|13.09.2026
|JPMORGAN
|340,00USD
|+2,10 %
|13.09.2026
|UBS
|296,00USD
|-11,12 %
|17.09.2026
|JPMORGAN
|340,00USD
|+2,10 %
|17.09.2026
|JPMORGAN
|340,00USD
|+2,10 %
|18.09.2026
|UBS
|296,00USD
|-11,12 %
|22.09.2026
|UBS
|296,00USD
|-11,12 %
|22.09.2026
|JPMORGAN
|340,00USD
|+2,10 %
|27.09.2026
|UBS
|296,00USD
|-11,12 %
|29.09.2026
+0,37 %
+0,12 %
+8,44 %
+16,66 %
+37,38 %
+81,29 %
+142,17 %
+1.072,74 %
+11.600,32 %
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