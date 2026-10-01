Aktie kaufen oder verkaufen
AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 53,62€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,39 %.
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Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|52,00Euro
|+21,61 %
|-
|Goldman Sachs
|50,00Euro
|+16,93 %
|-
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+12,25 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|52,00EUR
|+21,61 %
|03.09.2026
|RBC
|54,00EUR
|+26,29 %
|03.09.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+21,61 %
|15.09.2026
|JPMORGAN
|52,00EUR
|+21,61 %
|15.09.2026
|RBC
|54,00EUR
|+26,29 %
|15.09.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+21,61 %
|16.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|50,00EUR
|+16,93 %
|18.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2026
|BERENBERG
|77,00EUR
|+80,07 %
|22.09.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+21,61 %
|22.09.2026
|RBC
|52,00EUR
|+21,61 %
|24.09.2026
-0,82 %
-1,89 %
-1,85 %
-1,74 %
+5,96 %
+50,88 %
+78,54 %
+126,18 %
+486,47 %
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