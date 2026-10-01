Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 55,00€. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,97 %.
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Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DZ Bank
|-
|-
|-
|JPMorgan
|40,00Euro
|-20,02 %
|-
|Bernstein
|61,00Euro
|+21,96 %
|-
|Deutsche Bank
|60,00Euro
|+19,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+19,96 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|11.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|63,00EUR
|+25,96 %
|22.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|23.09.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|-20,02 %
|28.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+21,96 %
|28.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.09.2026
+0,01 %
-3,72 %
-5,51 %
+6,85 %
+17,73 %
+15,07 %
-23,38 %
-34,27 %
+9.333,96 %
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