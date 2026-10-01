Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 63,29€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,48 %.
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Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|70,00Euro
|+46,54 %
|-
|Deutsche Bank
|60,00Euro
|+25,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+25,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+25,60 %
|-
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+27,70 %
|03.09.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+46,54 %
|07.09.2026
|UBS
|62,00EUR
|+29,79 %
|28.08.2026
-0,29 %
-3,37 %
-2,33 %
-0,77 %
+69,26 %
+4,59 %
+2,56 %
-45,80 %
+233,64 %
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