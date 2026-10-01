Aktie kaufen oder verkaufen
Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 42,64€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,91 %.
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Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|38,00Euro
|+10,43 %
|-
|Deutsche Bank
|49,00Euro
|+42,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+30,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00EUR
|+42,40 %
|-
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+10,43 %
|04.09.2026
|UBS
|42,00EUR
|+22,06 %
|10.09.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+10,43 %
|17.09.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+39,49 %
|17.09.2026
|UBS
|42,00EUR
|+22,06 %
|17.09.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+16,25 %
|18.09.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+16,25 %
|24.09.2026
-0,23 %
-0,63 %
-8,07 %
+11,03 %
-10,71 %
-21,66 %
-41,91 %
+105,85 %
+563,05 %
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