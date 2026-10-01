Aktie kaufen oder verkaufen
Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 276,77€. Die Boeing Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,76 %.
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Analysten und Kursziele für die Boeing Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|290,00US-Dollar
|+55,87 %
|-
|JEFFERIES
|295,00USD
|+58,56 %
|02.09.2026
|RBC
|265,00USD
|+42,43 %
|08.09.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+58,56 %
|13.09.2026
|JEFFERIES
|265,00USD
|+42,43 %
|21.09.2026
|JEFFERIES
|265,00USD
|+42,43 %
|23.09.2026
|JEFFERIES
|265,00USD
|+42,43 %
|25.09.2026
|JPMORGAN
|290,00USD
|+55,87 %
|27.09.2026
|JEFFERIES
|265,00USD
|+42,43 %
|28.09.2026
|RBC
|265,00USD
|+42,43 %
|28.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|298,00USD
|+60,17 %
|29.09.2026
|RBC
|265,00USD
|+42,43 %
|29.09.2026
|UBS
|275,00USD
|+47,81 %
|29.09.2026
+0,85 %
-6,04 %
-7,69 %
-11,51 %
-9,28 %
-8,70 %
-12,71 %
+41,00 %
+1.002,99 %
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