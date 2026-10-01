Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 80,83€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,31 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|74,00Euro
|-3,60 %
|-
|Deutsche Bank
|70,00Euro
|-8,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|-8,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|-8,81 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+23,76 %
|04.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+23,76 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+23,76 %
|16.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|25.09.2026
|BERENBERG
|72,00EUR
|-6,20 %
|25.09.2026
|JEFFERIES
|74,00EUR
|-3,60 %
|28.09.2026
|JPMORGAN
|80,00EUR
|+4,22 %
|28.09.2026
|UBS
|80,00EUR
|+4,22 %
|29.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+23,76 %
|29.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|31.08.2026
-0,21 %
+1,05 %
-2,91 %
+1,81 %
-14,05 %
-37,31 %
-17,31 %
-8,69 %
+2.469,80 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte