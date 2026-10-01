Aktie kaufen oder verkaufen
British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Robertvt - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die British American Tobacco Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die British American Tobacco Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 59,92€. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,36 %.
Analysten und Kursziele für die British American Tobacco Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+23,87 %
|-
|UBS
|56,00GBP
|+36,02 %
|01.09.2026
|RBC
|38,00GBP
|-7,70 %
|11.09.2026
|JEFFERIES
|55,00GBP
|+33,59 %
|17.09.2026
|JEFFERIES
|56,00GBP
|+36,02 %
|30.09.2026
-0,62 %
-2,68 %
-1,06 %
-12,11 %
+5,24 %
+58,34 %
+53,86 %
-17,69 %
+887,02 %
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