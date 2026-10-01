Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Viacheslav Lopatin - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 78,17€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,12 %.
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Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|75,00Euro
|+35,40 %
|-
|Bernstein
|82,00Euro
|+48,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|78,00EUR
|+40,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00EUR
|+62,48 %
|-
|BERENBERG
|75,00EUR
|+35,40 %
|15.09.2026
|UBS
|-
|-
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+48,04 %
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+48,04 %
|22.09.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+26,38 %
|23.09.2026
|UBS
|70,00EUR
|+26,38 %
|23.09.2026
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+48,04 %
|27.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+48,04 %
|29.09.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+26,38 %
|30.09.2026
-0,54 %
-3,93 %
-10,96 %
-4,00 %
-35,38 %
-42,75 %
-33,45 %
-26,37 %
+241,18 %
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