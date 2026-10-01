Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BBVA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 26,00€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,20 %.
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Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|27,00EUR
|+9,25 %
|07.09.2026
|JPMORGAN
|27,00EUR
|+9,25 %
|08.09.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|17.09.2026
|JPMORGAN
|27,00EUR
|+9,25 %
|23.09.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00EUR
|-6,94 %
|24.09.2026
-1,58 %
+0,24 %
-1,32 %
+13,38 %
+50,78 %
+217,31 %
+334,52 %
+367,95 %
+103,58 %
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