Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 193,85€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.895,90 %.
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Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|700,00Euro
|+10.718,33 %
|-
|Goldman Sachs
|700,00Euro
|+10.718,33 %
|-
|JPMorgan
|675,00Euro
|+10.331,96 %
|-
|BARCLAYS
|6,00GBP
|+8,52 %
|03.09.2026
|RBC
|7,00GBP
|+26,61 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|5,00GBP
|-9,56 %
|07.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|7,00GBP
|+26,61 %
|10.09.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-9,56 %
|13.09.2026
|JPMORGAN
|6,00GBP
|+8,52 %
|22.09.2026
|RBC
|7,00GBP
|+26,61 %
|23.09.2026
|UBS
|6,00GBP
|+8,52 %
|25.09.2026
-1,74 %
-0,94 %
+3,59 %
+17,84 %
+30,91 %
+4,40 %
+64,04 %
+22,55 %
+54,59 %
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