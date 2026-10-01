Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: 4kclips - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 84,38€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,79 %.
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Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|61,00EUR
|+3,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|61,00EUR
|+3,95 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+56,78 %
|04.09.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+53,37 %
|08.09.2026
|UBS
|95,00EUR
|+61,90 %
|08.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+56,78 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+56,78 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+56,78 %
|29.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|31.08.2026
-1,67 %
-2,33 %
-9,13 %
-18,28 %
-20,81 %
+12,36 %
+0,29 %
-8,62 %
+274,12 %
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