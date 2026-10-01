Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 80,25€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,53 %.
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Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|86,00Euro
|+28,09 %
|-
|JPMorgan
|78,00Euro
|+16,18 %
|-
|JPMorgan
|78,00Euro
|+16,18 %
|-
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+16,18 %
|01.09.2026
|UBS
|90,00EUR
|+34,05 %
|01.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.09.2026
|UBS
|-
|-
|21.09.2026
|JEFFERIES
|80,00EUR
|+19,15 %
|23.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+10,22 %
|30.09.2026
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+16,18 %
|30.09.2026
+0,72 %
-3,58 %
-5,32 %
-7,10 %
+19,54 %
+33,21 %
-5,79 %
-47,06 %
+1.383,11 %
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