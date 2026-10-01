Aktie kaufen oder verkaufen
CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 146,50€. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,66 %.
Analysten und Kursziele für die CEWE Stiftung Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Jens Nielsen
|-
|-
|-
|Analyst
|147,00Euro
|+37,13 %
|-
|GSC Research
|146,00Euro
|+36,19 %
|-
+0,75 %
+0,19 %
+1,33 %
+17,45 %
+7,54 %
+22,01 %
-6,96 %
+31,45 %
+8.397,25 %
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