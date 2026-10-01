Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 41,67€. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,41 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|43,00Euro
|+35,61 %
|-
|JPMorgan
|41,00Euro
|+29,31 %
|-
|Warburg Research
|41,00Euro
|+29,31 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|43,00EUR
|+35,61 %
|01.09.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+29,31 %
|07.09.2026
|WARBURG RESEARCH
|41,00EUR
|+29,31 %
|07.09.2026
-1,62 %
-2,31 %
-10,69 %
+7,33 %
+6,03 %
+205,34 %
+192,03 %
+197,74 %
+15,34 %
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