Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 56,44€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,25 %.
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Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|56,00Euro
|+38,15 %
|-
|Berenberg Bank
|52,00Euro
|+28,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+72,69 %
|-
|RBC
|54,00EUR
|+33,22 %
|08.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|56,00EUR
|+38,15 %
|09.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|56,00EUR
|+38,15 %
|13.09.2026
|BERENBERG
|52,00EUR
|+28,28 %
|15.09.2026
|UBS
|-
|-
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|56,00EUR
|+38,15 %
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|56,00EUR
|+38,15 %
|22.09.2026
-0,52 %
-4,65 %
-15,08 %
-8,40 %
-24,67 %
-39,12 %
-36,94 %
-23,19 %
+108,30 %
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