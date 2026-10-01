Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 58,15€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,28 %.
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Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|59,00Euro
|+3,76 %
|-
|UBS
|59,00Euro
|+3,76 %
|-
|Deutsche Bank
|62,00Euro
|+9,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|62,00EUR
|+9,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|62,00EUR
|+9,04 %
|-
|UBS
|54,00EUR
|-5,03 %
|01.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.09.2026
|JEFFERIES
|59,00EUR
|+3,76 %
|04.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|09.09.2026
|JEFFERIES
|59,00EUR
|+3,76 %
|18.09.2026
|WARBURG RESEARCH
|50,00EUR
|-12,06 %
|18.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|-17,34 %
|25.09.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+14,32 %
|25.09.2026
|UBS
|59,00EUR
|+3,76 %
|27.09.2026
|JEFFERIES
|59,00EUR
|+3,76 %
|30.09.2026
-0,81 %
-2,28 %
+1,58 %
+7,35 %
+49,41 %
+48,02 %
+4,79 %
+102,93 %
+163,46 %
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