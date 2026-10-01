Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Telekom Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 31,00€. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,80 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|27,00Euro
|+3,47 %
|-
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+45,62 %
|02.09.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+34,13 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|27,00EUR
|+3,47 %
|03.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|+7,30 %
|30.09.2026
-0,42 %
-4,22 %
-9,59 %
+9,66 %
-10,18 %
+31,22 %
+51,38 %
+80,42 %
+64,50 %
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