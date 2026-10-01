Aktie kaufen oder verkaufen
ASOS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASOS Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASOS Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASOS Aktie beträgt 4,97€. Die ASOS Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,70 %.
Analysten und Kursziele für die ASOS Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00GBP
|-20,65 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00GBP
|-20,65 %
|-
|BARCLAYS
|4,00GBP
|-20,65 %
|04.09.2026
|RBC
|4,00GBP
|-20,65 %
|24.09.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-40,49 %
|24.09.2026
|BERENBERG
|7,00GBP
|+38,85 %
|24.09.2026
|RBC
|4,00GBP
|-20,65 %
|27.09.2026
|BARCLAYS
|4,00GBP
|-20,65 %
|29.09.2026
+0,51 %
+18,07 %
+24,82 %
+77,81 %
+86,99 %
+33,53 %
-82,45 %
-89,31 %
+18,60 %
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