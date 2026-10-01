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    DAX-FLASH

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    Schwächerer Oktober-Auftakt - 25.000 Punkte rücken näher

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet wegen Zins- und Inflationssorgen schwach
    • Dax rückt wieder an die Marke von 25.000 Punkten
    • Inflation und Anleiherenditen belasten den Dax
    DAX-FLASH - Schwächerer Oktober-Auftakt - 25.000 Punkte rücken näher
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Spannungsfeld von Zins- und Inflationssorgen dürfte der Dax am Donnerstag schwach in den Oktober starten. Laut Indikation des Brokers IG müssen sich Anleger nach mehr als zwei Monaten wieder mit der Marke von 25.000 Punkten beschäftigen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart lag die Indikation 0,4 Prozent im Minus bei 25.107 Punkten. Den September hatte der Leitindex noch am unteren Rand seiner Monatsspanne beendet. Nun winkt der tiefste Stand seit Ende Juli.

    Die Vorgaben wirken erst einmal schwach, da die New Yorker Börsen am Mittwoch nach dem Xetra-Schluss an Boden verloren hatten und sich die US-Futures über Nacht nur teilweise erholt haben. Tech-Werte bleiben international im Fokus wegen des Chipkonzerns Micron , der nach US-Börsenschluss einen starken Ausblick abgab, aber auch vor steigenden Kosten warnte. Die Reaktion bei Micron selbst blieb zwar erst einmal mau, doch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea schafften es am Donnerstag ins Plus.

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    Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank bleiben Anleiherenditen für den deutschen Aktienmarkt jedoch der wichtigste Taktgeber. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax, der aus seiner Handelsspanne nach unten herauszufallen droht", schrieb der Experte. Hohe Inflationszahlen aus europäischen Ländern hatten am Mittwoch dafür gesorgt, dass die September-Bilanz für den Leitindex mit minus vier Prozent noch schlechter wurde./tih/mis

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.065 auf Nasdaq (01. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +0,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +3,28 %/+52,57 % bedeutet.





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