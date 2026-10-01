Mit der Rückkehr zum Schul- und Arbeitsalltag werden die Morgen hektischer, während kühlere Tage mehr Tee, Kaffee, selbstgekochtes Essen und Abende zu Hause mit sich bringen. Für Haushalte in Gebieten mit hartem Wasser können bekannte Ärgernisse wie Kalkablagerungen in Wasserkochern und Kaffeemaschinen ebenfalls stärker auffallen, was den Herbst zu einem idealen Zeitpunkt macht, um die tägliche Wasserversorgung zu verbessern.

BERLIN, 1. October 2026 /PRNewswire/ -- Waterdrop Filter, eine weltweit tätige Marke für Wasserfilter, veranstaltet vom 6. bis 7. Oktober seine „Prime Big Deal Days" und bietet saisonale Rabatte auf eine Reihe von Wasserfilterlösungen, die Ihren Herbstalltag bequemer und angenehmer machen sollen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Waterdrop M6HG Mineral Instant Hot RO-System: 429 € statt 299 € (30 % Rabatt)

Das installationsfreie M6HG kombiniert eine 8-stufige RO-Filterung, Remineralisierung und Soforterhitzung auf bis zu 95 °C. So werden TDS-Werte und hartheitsbedingte Mineralien reduziert, während Kalzium und Magnesium wieder hinzugefügt werden, um ein ausgewogener schmeckendes Wasser zu erzielen.

Waterdrop CT01 Heiß- und Kaltwasserspender: von 249 € auf 199 € (20 % Rabatt)

Der installationsfreie CT01 liefert gefiltertes heißes und kaltes Wasser, ohne dass man auf den Wasserkocher warten muss. Seine 8-stufige Mineralfilterung hilft dabei, TDS, Chlor und Kalk zu reduzieren, während das Fassungsvermögen von 5 l ideal für Studenten, Büros und kleinere Haushalte ist.

Waterdrop X12 Umkehrosmose-System: 1.099 € bis 879 € (20 % Rabatt)

Das X12 kombiniert einen schnellen Durchfluss von 1.200 GPD mit einer 11-stufigen RO-Filterung, um hartheitsbedingte Mineralien, die zu Kalkablagerungen führen, zu reduzieren, während durch die Remineralisierung Kalzium und Magnesium wieder hinzugefügt werden, was für einen ausgewogeneren Geschmack sorgt. Damit ist es ein erstklassiges Upgrade für die tägliche Flüssigkeitszufuhr, zum Kochen und für herbstliche Zusammenkünfte.

Preis-Leistungs-Tipps: Waterdrop TSA & 10UA Untertisch-Wasserfilter

Für Haushalte, die eine einfache Alltagsfilterung ohne komplettes Umkehrosmose-System wünschen, bieten der TSA und der 10UA kompakte, einfach zu installierende und wartungsarme Optionen mit langer Filterlebensdauer – ideal zum Kochen und für die tägliche Zubereitung von Mahlzeiten.

Wasserfilter für Kaffeemaschinen

Es gibt auch erschwingliche alternative Filter für kompatible Maschinen von Siemens, De'Longhi und JURA, die den Kaffeegeschmack verbessern und gleichzeitig hartheitsbedingte Mineralien sowie Kalkablagerungen reduzieren.

Da der Prime Day im Oktober nur 48 Stunden dauert, ist der 6. und 7. Oktober der richtige Zeitpunkt, um sich diese Angebote zu sichern und zu einem günstigen Preis aufzurüsten. Kaufen Sie den Waterdrop-Filter unter waterdropfilter.de und bei Amazon DE.

Informationen zu Waterdrop Filter



Waterdrop Filter wurde 2015 gegründet und bietet Wasserfilterlösungen für Privathaushalte, Büros und den Außenbereich an, darunter RO-Systeme für die Montage unter der Spüle oder auf der Arbeitsplatte, Wasserfilterkannen und Hausfilter. Mehr als 40 Millionen Familien weltweit vertrauen auf die Produkte des Unternehmens. Erfahren Sie mehr unter www.waterdropfilter.de.

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