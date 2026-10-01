🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg sieht bei der Allianz-Aktie über 60 Prozent Kurspotenzial

    Berenberg sieht bei der Allianz-Aktie über 60 Prozent Kurspotenzial
    Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com

    Die Allianz-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben. Die Privatbank Berenberg wertet den Rückgang jedoch als Kaufgelegenheit und hält an ihrer positiven Einschätzung fest. Analyst Michael Huttner bestätigt das Kursziel von 684 Euro. Ausgehend von einem im Bericht genannten Aktienkurs von rund 426 Euro entspricht das einem möglichen Aufwärtspotenzial von gut 60 Prozent. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von etwa 4,5 Prozent.

    Für Zuversicht sorgt zunächst die operative Entwicklung. Im ersten Halbjahr steigerte der weltgrößte Versicherungskonzern sein operatives Ergebnis um neun Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Alle Sparten trugen dazu bei: Das Schaden- und Unfallgeschäft wuchs um neun Prozent, die Lebensversicherung um zwei Prozent und die Vermögensverwaltung um 13 Prozent. Würde die Allianz in der zweiten Jahreshälfte ein vergleichbares Ergebnis erzielen, käme sie 2026 auf rund 18,8 Milliarden Euro. Die Markterwartung liegt laut Bericht bei 18,5 Milliarden Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz!
    Long
    388,87€
    Basispreis
    2,77
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    442,24€
    Basispreis
    2,92
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung auf einer Münchner Konferenz sieht Huttner die Allianz zudem auf Kurs, ihr Wachstum bis zum Ende des Strategiezeitraums 2025 bis 2027 fortzusetzen. Sorgen über die umfangreichen nicht börsennotierten Anlagen des Konzerns hält Berenberg für überzogen. Insgesamt belaufen sie sich auf 141 Milliarden Euro, darunter 24 Milliarden Euro an Mittelstands- und sonstigen Krediten. Entscheidend sei, dass 93 Prozent dieser Anlagen langfristige Verpflichtungen aus dem Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft deckten. Diese Verbindlichkeiten hätten eine Laufzeit von etwa acht Jahren.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Für das dritte Quartal rechnet Berenberg zwar mit Belastungen durch Hagelstürme. Ein stärkerer US-Dollar könne die Folgen jedoch teilweise ausgleichen, insbesondere im Lebens- und Fondsgeschäft. Auch die Vermögensverwaltung liefert positive Signale: Im ersten Halbjahr verzeichnete sie Nettozuflüsse von 84 Milliarden Euro; nach Angaben der Allianz hielt der Trend zuletzt an. Zudem erhöhte der Konzern seine Reserve für steigende Schadenkosten wieder auf 1,8 Milliarden Euro und damit auf den Stand von 2022.

    Zusätzlich kauft die Allianz eigene Aktien zurück. Zwischen dem 21. und 22. September 2026 erwarb sie insgesamt 182.616 Stück. Seit Beginn des laufenden Programms am 13. März summierten sich die Rückkäufe bis einschließlich 22. September auf knapp 6,25 Millionen Aktien.

    Insgesamt sieht Berenberg damit eine Kombination aus robustem Geschäft, anhaltenden Zuflüssen und aus seiner Sicht beherrschbaren Anlagerisiken. Am Ende des zugrunde liegenden Beitrags steht außerdem ein Leserkommentar, der scherzhaft eine Versicherung gegen Fehler künstlicher Intelligenz als mögliches künftiges Geschäftsfeld der Allianz ins Spiel bringt.



    Allianz

    +0,07 %
    +0,58 %
    -7,83 %
    +0,49 %
    +15,95 %
    +83,60 %
    +114,44 %
    +212,92 %
    +300,12 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
    Allianz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 414,8EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Berenberg sieht bei der Allianz-Aktie über 60 Prozent Kurspotenzial Die Allianz-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben. Die Privatbank Berenberg wertet den Rückgang jedoch als Kaufgelegenheit und hält an ihrer positiven Einschätzung fest. Analyst Michael Huttner bestätigt das Kursziel von 684 Euro. Ausgehend von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     