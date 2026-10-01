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    Citi traut SpaceX 12 Billionen Dollar zu – trotz Starship-Pannen

    Citi traut SpaceX 12 Billionen Dollar zu – trotz Starship-Pannen
    Foto: stock.adobe.com

    ### Citi sieht SpaceX langfristig bei zwölf Billionen Dollar

    Der erfolgreiche, wenn auch verkürzte Testflug von Starship hat die optimistischen Erwartungen an SpaceX befeuert. Citi-Analyst John Godyn hält langfristig einen Kurs von 900 US-Dollar je Aktie für möglich. Daraus ergäbe sich nach seiner Rechnung ein Unternehmenswert von 12,2 Billionen US-Dollar – mehr als das Sechsfache des derzeit genannten Börsenwerts von rund zwei Billionen Dollar. Die ambitionierte Einschätzung hängt allerdings davon ab, ob SpaceX seine Raketenstarts, das Satellitennetz Starlink und das Geschäft mit künstlicher Intelligenz rasch ausbauen kann.

    Beim 14. Testflug erreichte Starship erstmals eine Erdumlaufbahn in rund 275 Kilometern Höhe. Zugleich setzte das System erstmals Starlink-V3-Satelliten aus. Nach Angaben von SpaceX funktionierte dies wie geplant; Citi zufolge wurden 26 Satelliten freigesetzt. Ihre Kapazität soll etwa zehnmal so hoch sein wie die einer Satellitenladung bei einem bisherigen Falcon-9-Start. Damit lieferte Starship erstmals einen direkten Beitrag zum Geschäft von SpaceX.

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    Der Flug war dennoch kein uneingeschränkter Erfolg: Ein Triebwerk fiel aus, und die obere Raketenstufe kehrte bereits nach rund drei statt der geplanten zehn Stunden zurück. Sie stürzte kontrolliert in den Pazifik. Auch beim Booster gab es Probleme. Die Ursachen müssen laut Deutscher Bank untersucht werden. Für SpaceX ist zudem entscheidend, ob sich beide Raketenstufen künftig zuverlässig bergen und wiederverwenden lassen. Geplant ist, Starship am Startturm aufzufangen. Gelingt das, könnte laut UBS ab 2027 ein regelmäßiger Startrhythmus möglich sein.

    Citis Bewertung setzt ein außergewöhnliches Wachstum voraus. Für 2026 erwartet die Wall Street laut FactSet 44 Milliarden Dollar Umsatz und 21 Milliarden Dollar EBITDA. Citi kalkuliert für 2030 bereits mit 484 Milliarden Dollar Erlösen und 360 Milliarden Dollar EBITDA. 2031 könnte der Umsatz demnach rund eine Billion Dollar erreichen. Starship ist dabei vor allem als Infrastruktur wichtig: Mit größeren und leistungsfähigeren Raketen könnte SpaceX mehr Starlink- und KI-Satelliten in kürzerer Zeit ins All bringen.

    Auch die Rechenkapazitäten für KI sind Teil der Wachstumsthese. Deutsche Bank Research bestätigte ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 235 Dollar. Analyst Edison Yu erwartet, dass SpaceX Ende November über genügend Kapazität für Cloud-Hosting-Verträge sowie den steigenden Bedarf beim Training und Einsatz von KI-Modellen verfügt.

    Andere Häuser bleiben ebenfalls optimistisch, liegen mit ihren Zielen aber deutlich unter Citi: UBS nennt 210 Dollar, CLSA 250 Dollar und Morgan Stanley 300 Dollar. Citis 900-Dollar-Szenario ist damit eine besonders weitreichende Wette. Der jüngste Flug stärkt die technische Argumentation, beseitigt die Risiken aber nicht: Erst regelmäßige, sichere und wirtschaftliche Starts könnten aus dem ambitionierten Wachstumsplan ein belastbares Geschäftsmodell machen.



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