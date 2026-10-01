🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology
    457 Aufrufe 457 0 Kommentare 0 Kommentare

    Micron sprengt Erwartungen – doch nach Rekordzahlen bleibt die Aktie kühl

    Micron sprengt Erwartungen – doch nach Rekordzahlen bleibt die Aktie kühl
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Der KI-Boom beschert Micron außergewöhnliches Wachstum – und stellt zugleich hohe Erwartungen an den Speicherchiphersteller. Vor den Quartalszahlen hatte die Investmentbank Baird ihre Einstufung „Outperform“ bestätigt und das Kursziel von 1.280 auf 1.520 US-Dollar angehoben. Ausgehend von einem damaligen Aktienkurs von 1.070 Dollar sah Analyst Tristan Gerra damit weitere 42 Prozent Potenzial. Die Aktie hatte 2026 zu diesem Zeitpunkt bereits 274 Prozent zugelegt und im Juni mit 1.255 Dollar ein Rekordhoch erreicht.

    Bairds Optimismus beruht auf dem wachsenden Bedarf an Rechenleistung und Speicher für künstliche Intelligenz. Besonders KI-Agenten könnten die Nachfrage weiter verstärken: Anders als viele herkömmliche Anwendungen planen und erledigen sie Aufgaben weitgehend selbstständig. Dafür benötigen Rechenzentren zusätzliche Prozessoren und leistungsfähigen Speicher. Zugleich erwartet Baird ein langsameres Wachstum des weltweiten DRAM-Angebots im Jahr 2027 sowie höhere Margen bei High Bandwidth Memory (HBM).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Long
    1.010,96€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 9,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.112,45€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Micron konzentriert sich gemeinsam mit Samsung und SK Hynix auf diesen hochwertigen Speicher, der in KI-Beschleunigern eingesetzt wird. Die Produktion ist technisch anspruchsvoll, die Nachfrage derzeit hoch. Das eröffnet den Herstellern Spielraum für hohe Preise und Margen. Im Anlegerforum wurde zugleich die Konkurrenz des chinesischen Herstellers CXMT als Risiko diskutiert. Dort vertretene Kommentatoren verwiesen darauf, dass CXMT vor allem preisgünstigen Standard-DRAM für PCs, Laptops und Smartphones herstelle, während Micron stärker auf HBM setze. Diese Einschätzung unterstreicht die unterschiedliche Positionierung, beseitigt aber nicht grundsätzlich das Risiko, dass zusätzliches Angebot den Speichermarkt beeinflussen könnte.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Die nun veröffentlichten Zahlen übertrafen die Erwartungen. Im vierten Geschäftsquartal erzielte Micron einen Gewinn je Aktie von 33,42 Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 31,16 Dollar. Der Umsatz erreichte 54,23 Milliarden Dollar und lag damit über der Prognose von 50,45 Milliarden. Die Bruttomarge betrug 86,8 Prozent. Bereits im Vorquartal hatte Micron deutliches Wachstum gemeldet: Der Umsatz war gegenüber dem Vorjahr um 346 Prozent auf 41,46 Milliarden Dollar gestiegen, die Bruttomarge hatte 85 Prozent erreicht.

    Besonders stark fiel der Ausblick aus. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Micron einen Umsatz von 60 bis 63 Milliarden Dollar in Aussicht; Analysten hatten im Schnitt 56,8 Milliarden erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 37,15 bis 39,15 Dollar erreichen, gegenüber einer Markterwartung von 36,02 Dollar. Trotz der besser als erwarteten Zahlen und Prognosen reagierte die Aktie nachbörslich verhalten: Das Plus lag zeitweise bei rund einem Prozent, zwischenzeitlich notierte das Papier im Minus. Nach einem Jahresanstieg von fast 300 Prozent scheint der Markt bereits viel Wachstum einzupreisen. Die kommenden Quartale müssen zeigen, ob Nachfrage, Preise und Margen das hohe Bewertungsniveau rechtfertigen.



    Micron Technology

    +1,33 %
    +1,81 %
    +15,88 %
    -4,41 %
    +576,50 %
    +1.376,78 %
    +1.455,01 %
    +5.864,74 %
    +6.193,22 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
    Micron Technology direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.065USD auf Nasdaq (01. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Micron sprengt Erwartungen – doch nach Rekordzahlen bleibt die Aktie kühl Der KI-Boom beschert Micron außergewöhnliches Wachstum – und stellt zugleich hohe Erwartungen an den Speicherchiphersteller. Vor den Quartalszahlen hatte die Investmentbank Baird ihre Einstufung „Outperform“ bestätigt und das Kursziel von 1.280 auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     