Tesla erhöht Löhne in Grünheide – und will die Produktion kräftig ausbauen

Mit der Erhöhung setzt Tesla seine jährliche Anpassung der Vergütung fort. Seit Beginn der Produktion im März 2022 seien die Entgelte jedes Jahr gestiegen, teilte das Unternehmen mit. 2024 gab es demnach ein Plus von vier Prozent; zum 1. Dezember 2025 folgte eine weitere Erhöhung um vier Prozent. Das Einstiegsgehalt in der Produktion liegt laut Tesla nun bei rund 45.750 Euro jährlich und damit über dem Tarifgehalt. Diese Einordnung stammt vom Unternehmen. Einen Tarifvertrag gibt es im Werk weiterhin nicht. Die konkreten Zuwächse unterscheiden sich nach Beschäftigtengruppe und können individuell variieren.

Tesla will die Gehälter an seinem einzigen europäischen Autowerk in Grünheide bei Berlin ab dem 1. Oktober im Schnitt um vier bis fünf Prozent erhöhen. Beschäftigte in der Produktion sollen fünf Prozent mehr erhalten. Für Facharbeiterinnen und Facharbeiter ist ein Plus von vier Prozent vorgesehen, ergänzt um einen leistungsbezogenen Bonus. Die Produktionsmitarbeiter stellen den größten Teil der Belegschaft. Tesla bezifferte die Beschäftigtenzahl zuletzt auf knapp 11.000; andere Angaben zum Werk nennen rund 11.500 Beschäftigte. Die angekündigte Anpassung dürfte damit einen Großteil der Belegschaft betreffen.

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Die Lohnerhöhung kommt, während Tesla den Standort ausbauen will. Der Autobauer plant zusätzliche Arbeitsplätze und weitere Schichten, um die Produktion zu steigern. Nach bisherigen Planungen sollen ab Mitte Oktober etwa 7.500 Model Y pro Woche vom Band laufen. Zuletzt lag der Ausstoß dem vorliegenden Bericht zufolge bei weniger als 6.500 Fahrzeugen wöchentlich. Der Zuwachs wäre ein wichtiger Schritt, um die Kapazität des Werks besser auszulasten und den Produktionsanstieg abzusichern. Höhere Löhne könnten Tesla helfen, Beschäftigte zu halten und neue Mitarbeiter für die zusätzlichen Schichten zu gewinnen. Ob die Zielmarke erreicht wird, hängt auch von der Personalverfügbarkeit und den Produktionsabläufen ab.

Die Maßnahme fällt in die laufende Tarifrunde der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert dort fünf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Tesla ist an diese Verhandlungen nicht gebunden und legt die Vergütung in Grünheide eigenständig fest. Die geplante Erhöhung liegt dennoch nahe an der Gewerkschaftsforderung. Der Streit über einen Tarifvertrag bleibt bestehen: Die IG Metall drängt auf eine kollektiv ausgehandelte Vereinbarung, während Tesla sich dagegen wehrt. Die Lohnerhöhung setzt damit ein Signal an die Belegschaft, beendet aber nicht die Auseinandersetzung über Mitbestimmung und Arbeitsbedingungen. Für Tesla ist die Entscheidung zugleich Teil der Personalstrategie: Mit der Produktion muss auch der Personalbedarf wachsen, während der Konzern Kosten und Wettbewerbsfähigkeit im Blick behalten muss.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 354,8USD auf Nasdaq (01. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.