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    Redcare hebt Prognose erneut an – Aktie springt um 5,5 Prozent

    Redcare hebt Prognose erneut an – Aktie springt um 5,5 Prozent
    Foto: Adobe Stock

    **Redcare Pharmacy hebt Prognose erneut an**

    Redcare Pharmacy erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr die Umsatzprognose für 2026. Der niederländische Online-Apothekenbetreiber erwartet nun ein Wachstum des Konzernumsatzes von 16 bis 18 Prozent. Zuvor hatte die Spanne bei 15 bis 17 Prozent gelegen. Ausschlaggebend ist die anhaltend starke Entwicklung des deutschen Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Medikamenten.

    Für dieses Segment rechnet Redcare jetzt mit Erlösen von 730 bis 760 Millionen Euro. Die bisherige Prognose lag bei 680 bis 720 Millionen Euro. Das neue Ziel entspricht einem Wachstum von 45 bis 51 Prozent. Unverändert bleiben die Erwartungen für das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten: Hier soll der Umsatz um 10 bis 12 Prozent steigen. Auch an der Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von 2,5 bis 3,0 Prozent hält das Unternehmen fest.

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    Die vorläufigen Zahlen unterstreichen die Dynamik im Rx-Geschäft. Im dritten Quartal legte der Umsatz in Deutschland um 56 Prozent zu; im September betrug das Plus noch 51 Prozent. Das Wachstum fällt damit trotz einer anspruchsvolleren Vergleichsbasis kräftig aus. Im Vorjahreszeitraum hatte ein von Redcare eingeführter Rx-Bonus die Erlöse angeschoben und den Vergleich erschwert.

    Auch die Profitabilität entwickelte sich zuletzt robust. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte im dritten Quartal vorläufig rund 3,5 Prozent und lag damit etwa auf dem starken Niveau des Vorquartals. Zu Jahresbeginn hatte sie noch 1,7 Prozent betragen. Das untere Ende der Jahresprognose erscheint damit gut abgesichert. Um die Obergrenze von 3,0 Prozent zu erreichen, müsste Redcare die hohe Marge allerdings auch im Schlussquartal erzielen.

    Die Börse reagierte positiv: Am Dienstag stieg die Aktie um 5,5 Prozent und zählte damit zu den stärksten Werten im SDAX. mwb research wertet die erneute Prognoseanhebung als Beleg für die Widerstandsfähigkeit des deutschen Rx-Geschäfts. Das Analysehaus erhöhte seine Umsatzschätzung für 2026 leicht auf rund 3,44 Milliarden Euro, ließ die Ergebniserwartungen jedoch unverändert. Analyst Alexander Zienkowicz bestätigte die Kaufempfehlung und das Kursziel von 95 Euro. Ausgehend von 71,70 Euro ergäbe sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von gut 35 Prozent.

    Auch Deutsche Bank Research bleibt bei „Buy“ und hob das Kursziel von 103 auf 104 Euro an. Analyst Jan Koch verwies neben dem starken Rezeptgeschäft auf eine Erholung beim Verkauf nicht verschreibungspflichtiger Produkte im dritten Quartal. Die bestätigte Margenprognose hält er für konservativ. Die Einschätzungen der Banken bleiben jedoch Prognosen, keine Gewissheit: Entscheidend wird sein, ob Redcare das Wachstum im Rx-Geschäft fortsetzt und zugleich die Profitabilität auf dem zuletzt erreichten Niveau behauptet. Die Aktie bewegte sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate zwischen 30,20 und 90,10 Euro; der Börsenwert liegt bei knapp 1,37 Milliarden Euro.



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    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 72,83EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




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