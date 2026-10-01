Meta baut Muse aus: KI-Agenten könnten Banken unter Druck setzen

Meta baut sein KI-Ökosystem rund um den Agenten Muse aus. Am Dienstag stellte der Konzern eine Variante für Kleinunternehmen vor, die den digitalen Assistenten mit verbreiteter Geschäftssoftware verbindet. Dazu zählen Asana, Zoom, Intuit, Box, Canva und Slack von Salesforce. Außerdem lassen sich Werbekonten bei Meta sowie professionelle Instagram- und Facebook-Profile verknüpfen. Muse soll Unternehmen bei ihrer Arbeit mit vorhandenen Werkzeugen unterstützen. Meta begründet das Angebot mit einem praktischen Engpass: Kleinbetrieben fehlten häufig nicht die Ideen, sondern die Zeit, sie umzusetzen. Damit zielt der Konzern auf einen Markt, den er bereits gut kennt: Nach eigenen Angaben nutzen rund 200 Millionen kleine Unternehmen Facebook. Zur Preisgestaltung machte Meta zunächst keine Angaben. Der Konzern verweist auf die bestehende Muse-App: Sie ist kostenlos nutzbar, allerdings mit Begrenzungen; zusätzliche Nutzung gibt es im Abonnement. Die App wurde am 8. September in den USA veröffentlicht und kletterte rasch in den Apple-App-Store-Charts, wo sie ChatGPT übertraf. Evercore-Analyst Mark Mahaney erwartet, dass Muse innerhalb von sechs bis zwölf Monaten 100 Millionen Nutzer erreichen könnte. Meta-Chef Mark Zuckerberg bezeichnete den Agenten auf der Connect-Konferenz als „Herzstück“ der KI-Strategie. Auch an der Börse kommt die Entwicklung bislang gut an: Die Meta-Aktie legte im September rund 25 Prozent zu, gab an den letzten beiden Handelstagen jedoch leicht nach.

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