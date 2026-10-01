🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta baut Muse aus: KI-Agenten könnten Banken unter Druck setzen

    Meta baut Muse aus: KI-Agenten könnten Banken unter Druck setzen
    Foto: Meta Platforms

    Meta baut sein KI-Ökosystem rund um den Agenten Muse aus. Am Dienstag stellte der Konzern eine Variante für Kleinunternehmen vor, die den digitalen Assistenten mit verbreiteter Geschäftssoftware verbindet. Dazu zählen Asana, Zoom, Intuit, Box, Canva und Slack von Salesforce. Außerdem lassen sich Werbekonten bei Meta sowie professionelle Instagram- und Facebook-Profile verknüpfen. Muse soll Unternehmen bei ihrer Arbeit mit vorhandenen Werkzeugen unterstützen. Meta begründet das Angebot mit einem praktischen Engpass: Kleinbetrieben fehlten häufig nicht die Ideen, sondern die Zeit, sie umzusetzen. Damit zielt der Konzern auf einen Markt, den er bereits gut kennt: Nach eigenen Angaben nutzen rund 200 Millionen kleine Unternehmen Facebook.

    Zur Preisgestaltung machte Meta zunächst keine Angaben. Der Konzern verweist auf die bestehende Muse-App: Sie ist kostenlos nutzbar, allerdings mit Begrenzungen; zusätzliche Nutzung gibt es im Abonnement. Die App wurde am 8. September in den USA veröffentlicht und kletterte rasch in den Apple-App-Store-Charts, wo sie ChatGPT übertraf. Evercore-Analyst Mark Mahaney erwartet, dass Muse innerhalb von sechs bis zwölf Monaten 100 Millionen Nutzer erreichen könnte. Meta-Chef Mark Zuckerberg bezeichnete den Agenten auf der Connect-Konferenz als „Herzstück“ der KI-Strategie. Auch an der Börse kommt die Entwicklung bislang gut an: Die Meta-Aktie legte im September rund 25 Prozent zu, gab an den letzten beiden Handelstagen jedoch leicht nach.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms (A)!
    Long
    684,73€
    Basispreis
    4,30
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    775,04€
    Basispreis
    4,39
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Ausbau beschränkt sich nicht auf den Geschäftskundenbereich. Bereits am Montag kündigte Meta eine neue Unternehmensplattform an, deren Leitung CJ Desai übernehmen soll, bislang CEO von MongoDB. Geplant sind ein Muse-Agent, ein Business-Agent und ein Programmierwerkzeug. Parallel zeichnet Meta Muse als persönlichen Assistenten, der rund um die Uhr Aufgaben übernehmen könnte: E-Mails beantworten, Einkäufe organisieren oder Reisen buchen. Die Vision reicht bis zu tragbarer Hardware, etwa einem uhrenähnlichen Gerät, über das Nutzer ohne Smartphone mit der KI interagieren. Meta hat dafür auch eine haptische Schnittstelle namens Meta Charme vorgestellt. Solche Agenten sollen Software nicht nur bedienen, sondern eigenständig mehrere Schritte ausführen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Die wirtschaftliche Tragweite könnte über Produktivität und Softwareumsätze hinausgehen. Apollo-Ökonom Torsten Slok sieht mögliche Folgen für Banken: KI-Assistenten könnten Kontostände von Haushalten prüfen und Geld auf höher verzinste Konten verschieben. Slok fragt in seinem „Daily Spark“, ob ein „Ansturm auf Agentenbanken“ droht, sobald solche Werkzeuge verbreitet sind. Im Raum stehen Angebote mit Zinssätzen von 3,3 bis 5,0 Prozent. Wenn ein Agent Finanzentscheidungen im Auftrag des Nutzers trifft, könnten Einlagen schneller zwischen Anbietern wandern. Für traditionelle Banken würde dies den Wettbewerb um Kundengelder verschärfen. Meta hätte zugleich eine neue Rolle als Zugangspunkt zu Finanzentscheidungen. Entscheidend bleibt, ob Nutzer einer KI sensible Aufgaben anvertrauen: Kreditkarte, Kalender, Einkäufe und Geldanlagen. Vertrauen wird damit zur Voraussetzung dafür, dass aus dem technologischen Versprechen ein tragfähiges Geschäftsmodell wird.



    Meta Platforms (A)

    +0,75 %
    -0,25 %
    +31,40 %
    +31,85 %
    +3,91 %
    +125,58 %
    +120,61 %
    +462,10 %
    +2.041,60 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
    Meta Platforms (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 725,2USD auf Nasdaq (01. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Meta baut Muse aus: KI-Agenten könnten Banken unter Druck setzen Meta baut sein KI-Ökosystem rund um den Agenten Muse aus. Am Dienstag stellte der Konzern eine Variante für Kleinunternehmen vor, die den digitalen Assistenten mit verbreiteter Geschäftssoftware verbindet. Dazu zählen Asana, Zoom, Intuit, Box, Canva …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     