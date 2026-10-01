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    BMW-Aktie erholt sich nach Kursschock – diese Marge sorgt für Unruhe

    BMW-Aktie erholt sich nach Kursschock – diese Marge sorgt für Unruhe
    Foto: wachiwit - stock.adobe.com

    BMW-Anleger haben ihre anfängliche Nervosität nach dem ersten Tag des Kapitalmarkttreffens teilweise abgelegt. Nachdem die Aktie am Dienstag kurz vor Handelsschluss zeitweise rund fünf Prozent verloren und den tiefsten Stand seit 2020 erreicht hatte, erholte sie sich anschließend. Im frühen Xetra-Handel am Mittwoch legte der Kurs um 1,5 Prozent zu und machte damit die Vortagesverluste wett. Auslöser des Rückgangs war vor allem die Margenplanung: Für 2028 stellte BMW eine operative Marge im Autogeschäft von drei bis fünf Prozent in Aussicht. Einige Marktteilnehmer hatten offenbar mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne gerechnet.

    Bernstein Research wertete die Ankündigungen dennoch positiv. Analyst Stephen Reitman bezeichnete den Kapitalmarkttag als „Beginn eines Heilungsprozesses“ und bestätigte seine Einstufung „Outperform“ sowie das Kursziel von 82 Euro. BMW peile zunächst für 2026 eine Marge von ein bis drei Prozent an. Bis in die frühen 2030er-Jahre soll sie auf acht bis zehn Prozent steigen. Der Weg dorthin ist damit ambitioniert, aber schrittweise angelegt. Als Hebel nannte das Unternehmen eine geringere Angebotsvielfalt, kürzere Durchlaufzeiten, engere Partnerschaften mit Zulieferern und eine Anpassung des Händlernetzes in China.

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    Parallel richtet BMW das Antriebsangebot seiner volumenstarken 3er-Reihe neu aus. Die kommende, achte Generation wird nicht mehr mit Diesel angeboten. Neben dem bereits vorgestellten elektrischen i3 plant der Konzern Benziner sowie Hybrid- und Plug-in-Hybridversionen mit Benzinmotor. BMW begründet den Schritt mit der Nachfrageentwicklung und will sich auf weltweit stärker nachgefragte Antriebe konzentrieren. Die Entscheidung sei längerfristig getroffen worden und stehe nicht mit den derzeit hohen Kraftstoffpreisen in Zusammenhang. Eine generelle Abkehr vom Diesel ist damit nicht verbunden: Für den X5 soll es weiterhin eine Dieselvariante geben.

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    Der 3er gilt als Kernmodell der Marke; seit mehr als fünf Jahrzehnten wurden rund 18 Millionen Exemplare gebaut. Die neue Generation soll in München und Dingolfing produziert werden. BMW hat nach eigenen Angaben rund eine Milliarde Euro in die Weiterentwicklung der Werke investiert. In München entsteht die Elektroversion, in Dingolfing sollen Verbrenner und Plug-in-Hybride gefertigt werden. Batterien kommen aus dem neuen Werk in Irlbach-Straßkirchen. Weitere Produktionsstandorte sind Mexiko und China.

    In Anlegerforen bleibt die Stimmung dagegen vorsichtig. Nutzer verweisen auf den Kursrückgang, das 52-Wochen-Tief von 56,40 Euro und die anstehenden Quartalszahlen am 4. November. Einzelne rechnen mit Belastungen durch Restrukturierungskosten oder sogar einem Nettoverlust; andere erwägen Käufe auf niedrigerem Niveau. Solche Einschätzungen sind Spekulationen und keine Unternehmensprognosen.



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    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 55,29EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.




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