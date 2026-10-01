Viromed: Kaltplasma-Studie angenommen – trotz höherem Verlust

Die konsolidierten Umsatzerlöse beliefen sich auf 2,5 Millionen Euro, nach 2,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Periodenfehlbetrag stieg von 0,8 auf 1,1 Millionen Euro. Viromed führt die Belastung vor allem auf Ausgaben für eine umfassende Studie zu PulmoPlas sowie für Zulassung und Markteinführung von ViroCAP med zurück. Das Eigenkapital erhöhte sich zum 30. Juni auf 9,5 Millionen Euro, gegenüber 6,6 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Eigenkapitalquote erreichte 67,6 Prozent. Zur Finanzierung erhielt die Gesellschaft ein Darlehen über 2,7 Millionen Euro von der Perbamed Invest GmbH.

Die Viromed Medical AG hat im ersten Halbjahr 2026 die Entwicklung und Markteinführung ihrer Kaltplasma-Produkte vorangetrieben. Der Medizintechnikspezialist aus Rellingen meldete einen leichten Umsatzanstieg, zugleich weitete sich der Verlust aus. Für das Gesamtjahr hält der Vorstand an seiner Prognose fest: Umsatz und Jahresergebnis sollen im Konzern deutlich steigen. Im Mittelpunkt der strategischen Entwicklung stand zudem der angestrebte Erwerb der relyon plasma GmbH; zu dessen Fortgang machte das Unternehmen in der Mitteilung keine näheren Angaben.

Bei der Produktpipeline verzeichnete Viromed mehrere Fortschritte. Für ViroCAP med schloss das Unternehmen das Konformitätsbewertungsverfahren als Medizinprodukt der Klasse IIa nach der EU-Medizinprodukteverordnung ab. Die Zulassungsurkunde lag Anfang Juli vor; damit konnte der Vertrieb starten. Für ViroCAP begann außerdem die OEM-Produktion für die HELLMUT RUCK GmbH. PulmoPlas befindet sich weiter in der präklinischen Entwicklung. Eine exklusive Vertriebskooperation mit NEBU-TEC soll den Einsatz des Produkts in der Veterinärmedizin erschließen. Für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich Kaltplasma wurde Viromed zudem eine Forschungszulage von 550.000 Euro gewährt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Forschung zur Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma in der Lunge. Am 30. September teilte Viromed mit, dass ein wissenschaftliches Paper zu einer Studie von einem international führenden medizinischen Fachjournal zur Veröffentlichung angenommen wurde. Die Untersuchung befasst sich mit schweren infektiösen Lungenerkrankungen, insbesondere ventilatorassoziierter Pneumonie. Laut Unternehmen zeigte sie eine signifikante, keimunabhängige Reduktion krankheitserregender Keime innerhalb eines definierten therapeutischen Sicherheitsfensters. Histologische Untersuchungen hätten darin keine sicherheitsrelevanten Gewebeschäden ergeben. Die wissenschaftlichen Einzelheiten sollen nach Erscheinen der Publikation bekannt werden.

Die Annahme des Papers stärkt die wissenschaftliche Sichtbarkeit der Technologie, ersetzt jedoch keine Bewertung der klinischen Einsatzmöglichkeiten. Für Viromed bleibt entscheidend, ob sich die Forschungsergebnisse in zugelassene Anwendungen und tragfähige Umsätze übersetzen lassen. Im ersten Halbjahr standen dafür erhebliche Entwicklungs- und Markteinführungskosten an. Der bestätigte Jahresausblick signalisiert, dass der Vorstand für die zweite Jahreshälfte eine deutliche Beschleunigung erwartet. Konkrete Zielwerte für Umsatz und Ergebnis nannte die Mitteilung nicht.

Die Viromed Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 6,325EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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