Goldpreis verliert 200 Dollar – Zinswende setzt das Edelmetall unter Druck

Die Entwicklung steht im Zusammenhang mit einem veränderten Zinsumfeld und den Folgen der geopolitischen Spannungen. Die US-Notenbank Federal Reserve hat die erste Zinserhöhung seit 2023 vorgenommen; weitere Schritte zur Eindämmung der hartnäckigen Inflation werden erwartet. Höhere Zinsen und Renditen von Staatsanleihen machen Gold weniger attraktiv, weil das Edelmetall selbst keine laufenden Erträge abwirft. Zugleich verteuert der Konflikt zwischen Washington und Teheran um die Straße von Hormus die Energie. Die Ölpreise legten zum Wochenbeginn kräftig zu.

Der Goldpreis ist am Montag deutlich unter Druck geraten und hat seine Verluste aus der Vorwoche ausgeweitet. Eine Feinunze mit rund 31,1 Gramm kostete am Vormittag in London etwa 4.190 US-Dollar. Das entsprach einem Rückgang von rund drei Prozent gegenüber Freitag. Binnen einer Woche verbilligte sich das Edelmetall damit um etwa 200 Dollar je Unze. Für den laufenden Monat zeichnet sich ein Minus von ungefähr sechs Prozent ab.

Irans neuer Vorschlag zur Wiederöffnung der strategisch wichtigen Meerenge wurde von US-Präsident Donald Trump am Samstag zurückgewiesen. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank führte die Ablehnung im frühen Handel erneut zum bekannten Zusammenspiel aus steigenden Ölpreisen und höheren Anleiherenditen. Das belastete Gold zusätzlich. Die Preisbewegung zeigt damit, wie stark das Edelmetall derzeit auf Zinserwartungen und Renditen reagiert, obwohl geopolitische Unsicherheit traditionell auch die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützen kann.

Die GBC AG und Apaton Finance GmbH kündigen unterdessen für den 7. Oktober 2026 die 20. Ausgabe des International Investment Forum an. Die digitale, englischsprachige Konferenz soll börsennotierte Unternehmen und internationale Anleger weltweit zusammenbringen. Beginn ist laut Mitteilung um 9.55 Uhr mit einer Eröffnungssitzung; die Teilnahme über Zoom ist kostenfrei. Nach den Präsentationen sind Live-Fragerunden mit den jeweiligen Unternehmensleitungen vorgesehen.

Das Format richtet sich an institutionelle Investoren, Family Offices, Vermögensverwalter, Analysten sowie Privatanleger. Auf der vorläufigen Teilnehmerliste stehen unter anderem Knorr-Bremse und Rational aus Deutschland. Hinzu kommen Unternehmen aus Großbritannien und Kanada, darunter Firmen aus Technologie-, Rohstoff-, Energie- und Biologiebereichen.

Zu den gelisteten kanadischen Gesellschaften zählen mehrere Bergbau- und Rohstoffunternehmen, etwa DRC Gold, First Phosphate, Globex Mining, Almonty Industries und Atlas Salt. Auch Aqarios Quantum Technologies, Innok Robotics, dynaCERT, MustGrow Biologics und BioNxt Solutions sind angekündigt.

GBC-Chef Manuel Hölzle bezeichnete die 20. Ausgabe als Meilenstein und verwies auf die Verbindung von Marktführern und dynamischen Wachstumsunternehmen. Apaton-Geschäftsführer Mario Hose betonte die Bedeutung, Strategien und Wachstumstreiber der Firmen zu verstehen. Das Programm kann sich laut Veranstaltern noch ändern.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 4.189USD auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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