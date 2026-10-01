Gerresheimer-EBITDA springt um 50 Prozent – Vorjahr bleibt unerreicht

### Gerresheimer erholt sich im zweiten Quartal – bleibt aber unter Vorjahr

Gerresheimer hat im zweiten Quartal 2026 eine deutliche Erholung gegenüber dem schwachen Jahresauftakt erzielt. Nach vorläufigen Zahlen stieg das bereinigte EBITDA um mehr als 50 Prozent auf rund 102 Millionen Euro, ein Plus von 35 Millionen Euro zum Vorquartal. Der Umsatz erhöhte sich um 55 Millionen auf 578 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb das Geschäft rückläufig: Der Umsatz lag 36 Millionen Euro und das Adjusted EBITDA 24 Millionen Euro unter den angepassten Vorjahreswerten. Die Marge verbesserte sich gegenüber Q1 um fünf Prozentpunkte auf 17,6 Prozent. Im ersten Halbjahr summierten sich die Erlöse auf 1,10 Milliarden Euro, nach angepassten 1,14 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA sank von 224 auf 168 Millionen Euro; die Marge ging von 19,6 auf 15,3 Prozent zurück.

Wachstumstreiber war der Geschäftsbereich Containment & Delivery Systems, dessen Nachfrage nach Drug-Delivery-Geräten anzog. Der Bereich erzielte im Halbjahr 604 Millionen Euro Umsatz, gegenüber 591 Millionen im Vorjahr. Das Adjusted EBITDA stieg auf 135 Millionen Euro; die Marge lag bei 22,3 Prozent. Im zweiten Quartal erreichte sie 23,9 Prozent und lag damit 3,3 Prozentpunkte über Q1. Gerresheimer sieht darin eine Bestätigung früherer Investitionen. Deutlich schwächer präsentierte sich Primary Injectable Solutions: Die Erlöse fielen im Halbjahr von 246 auf 212 Millionen Euro, das EBITDA von 50 auf 16 Millionen. Schwächere Nachfrage nach Spritzensystemen und besonders Bulk-Vials in Europa und Amerika belastete die Werksauslastung. Das Unternehmen arbeitet an Gegenmaßnahmen.